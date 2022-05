Marcelo Díaz, durísimo con Reinaldo Rueda: "Se fue a robar toda la plata"

Marcelo Díaz no se guardó nada y fue de frente contra el técnico colombiano Reinaldo Rueda, en charla con el programa Hablemos del Bulla, del canal de YouTube de AntunezSilva, el veterano volante señaló al vallecaucano como uno de los grandes responsables de la eliminación y aseguró que viajó a Chile a "robar toda la plata".

"Quedó a la vista que algo hubo. Para mí, él es uno de los grandes responsables de que Chile no haya clasificado al Mundial, porque se fue a robar toda la plata el Viejo a Chile", señaló Díaz en medio de la risa, al referirse a su no convocatoria a la selección Austral con el proceso de Rueda.

Y añadió sobre otros jugadores que no fueron tenidos en cuenta por el vallecaucano: "en ese momento yo sabía que tenía nivel para la selección y soñaba con ir. Pero en Racing estaba el Chueco Mena, que tenía un gran nivel y no lo llamaban. El Mago Valdivia la rompía en Colo Colo, en Copa Libertadores y el Campeonato Nacional, y el Viejo no lo pescaba".

"Para mí es uno de los grandes responsables de que Chile no clasificara al Mundial, porque implementó un cambio que no era necesario. Los muchachos demostraron que tenían bencina para rato, pero él intentó un cambio generacional forzado, que no dio abasto", agregó al respecto.

Finalmente, el hoy jugador de Libertad de Paraguay responsabilizó a Reinaldo Rueda de la baja del rendimiento de Pablo Aránguiz. "Para mí, él termina sepultando a Pablo Aránguiz, de su nivel en ese momento decía que era el nuevo Mago Valdivia".

Rueda, antes de llegar a la Selección Colombia, dirigió cuatro partidos con Chile en las Eliminatorias al Mundial de Qatar, sumando dos derrotas, un triunfo y un empate.