Estrenos y novedades en Star + y Disney + para Mayo / ()

Comienza mayo y como es costumbre las plataformas de streaming le comparten a sus usuarios las novedades del mes. Por medio de sus redes sociales comparten las nuevas series, temporadas o películas que se estrenarán.

En el caso de Disney Plus, la compañía tiene preparados diferentes especiales, documentales, series y películas. Los estrenos se realizarán los días miércoles y viernes.

Se destacan las películas 'Miss Peregrine y los niños peculiares', 'Chip & Dale: Al rescate', nuevos capítulos de 'Miraculous' y la nueva serie 'Obi-Wan Kenobi'.

Por el lado de Star Plus se estrenarán nuevas películas, series, comedias animadas, nuevas temporadas y episodios finales. La plataforma no anunció la fecha exacta de los estrenos, pero mediante su cuenta de Twitter los irá informando semana a semana.

Se destacan películas como 'Secreto en la montaña', 'Terapia del amor', series como 'Bel-Air', 'Lo que no sabias del humor argentino' y capítulos finales de 'This is Us', 'How I met your father' y 'Outlander'.