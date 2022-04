Dani Duke mostró cómo se ve sin maquillaje /

Dani Duke es reconocida en redes sociales por ser la pareja del instagramer 'La Liendra', con quien ya lleva bastante tiempo. A su vez, ella es recordada tras la polémica de un vídeo intimo que se filtro.

Ahora bien, la influencer que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, solo en Instagram, decidió compartir en sus redes una imagen en donde se ve al natural. Lo anterior, para demostrar que no se ve muy diferente.

Para que sus seguidores notaran la diferencia, Duke maquilló la mitad de su rostro y por medio de las historias de Instagram publicó la imagen. No obstante, las criticas no se hicieron esperar y algunas personas mal intencionadas comentaron cosas negativas, por ejemplo, señalaron que se ve muy mayor y que en unos años no aparentará su edad.

La imagen fue compartida por el perfil Rechismes en Instagram.