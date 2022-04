Avatar 2 ya tiene nombre y fecha de estreno

Disney confirmó este 27 de abril que la segunda parte de la saga de Avatar, se llamará “Avatar: The Way of Water” (Avatar: la forma del agua, en español).

También confirmaron que la secuela también será dirigida por James Cameron y llegará a los cines el 16 de diciembre de 2022.

La compañía de Mickey Mouse, proyectó el primer tráiler en la conferencia de CinemaCon en La Vegas (EE.UU.), pero el público solo podrá verlo hasta el 6 de mayo cuando sea estrenado por los canales oficiales de la compañía y en la proyección de estreno de la cinta de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

En conmemoración de la primera cinta y como generador de expectativa, Disney planea reestrenar la primera parte de la saga en cines de todo el mundo el 23 de septiembre.