Si no participa del proceso, ¿cómo va a decir que se violaron garantías?: Palacios

El ministro del Interior Daniel Palacios le respondió al candidato presidencial Sergio Fajardo por no asistir a la Comisión de Garantías Electorales, ya que según el exalcalde de Medellín, el Gobierno Nacional no tiene “autoridad moral” para ofrecer garantías electorales.

Palacios dijo que “obviamente hay posiciones que son contrarias a las del Gobierno, donde haya partidos de oposición siempre expresaran una reserva frente al Gobierno”. Además, recordó que hace 4 años, cuando el procurador general era Fernando Carillo, el candidato no tuvo problema alguno.

“No está bien y hace daño que un candidato presidencial ponga en duda la institucionalidad y la independencia de los órganos de control […] él no tiene que querer al Gobierno, ni aprobar sus políticas para venir a un espacio que está diseñado para poder hablar de cómo mejorar nuestra democracia”, afirmó el ministro Daniel Palacios.

A su vez dijo que seguiría invitando al candidato Sergio Fajardo porque “si él no participa del proceso cómo va a decir que se le violaron las garantías… si no viene acá y no manifiesta cuáles son sus dudas, pues difícilmente podrá decir que no se incluyó”.