Fico: Piedad Córdoba estaría buscando votos a cambio de abolir extradición

Desde la Feria del Libro de Bogotá el candidato presidencial Federico Gutiérrez denunció que la exsenadora y militante del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, estuvo en la cárcel Picota de Bogotá visitando a alias “Gordo Lindo” y a alias “Douglas”, quienes están recluidos por narcotráfico.

De acuerdo con el candidato, con estas visitas Córdoba estaría buscando traer al Pacto los votos de los extraditables y de los territorios que ellos controlan a cambio de abolir la extradición, solamente en caso de que Gustavo Petro gane las elecciones presidenciales.

“Al parecer, sobre las visitas de Piedad Córdoba a tres extraditables dedicados al narcotráfico, dichas visitas habrían consistido en, básicamente, ofrecer beneficios para que no fueran extraditados a través de una eventual victoria de la otra campaña de Gustavo Petro”, denunció Gutiérrez.

El candidato insistió en su discurso de no entregar el país a los corruptos y violentos e hizo un llamado a Piedad Córdoba y al candidato Gustavo Petro a aclararle a la ciudadanía si, efectivamente, los encuentros se llevaron a cabo y con qué fin. No obstante, Gutiérrez aseguró que las visitas sí se realizaron: “esto no es ningún entrampamiento, esas citas se dieron, esas reuniones se dieron y todavía está mucho más por saberse, hay que cuidar a Colombia y esa es la alerta que le quiero hacer hoy al país”, dijo.

Finalmente, aseguró que el diálogo de las campañas debe ser “con los ciudadanos […] con la gente que no tiene empleo, que sufre la violencia, las víctimas, no con los victimarios” y no con quienes se encuentran condenados por delitos.

“Lo que están haciendo, es armando una tramoya de la mayor gravedad para tener influencia en las zonas donde tienen control territorial los narcotraficantes y hoy extraditables […] lo que era el Pacto Histórico, se convirtió en el ‘Pacto Criminal de La Picota’”, concluyó.