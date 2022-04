Esta es la polémica ley “No Digas Gay” que se abre paso en EE.UU.

Conozca la controversial ley llamada "No Digas Gay" impuesta en el estado de Florida en Estados Unidos. Esta ley prohíbe la discusión sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas primarias del estado sureño, despertando todo tipo de reacciones.

Desde el ala conservadora o republicana que la aplaude, hasta los demócratas y la misma Casa Blanca que la rechazan alegando que viola los derechos de libertad de expresión de la Constitución estadounidense. Esta ley despierta una preocupación más profunda en Estados Unidos.

Todo comenzó cuando en enero de este año, el Comité de Educación del Senado estatal de Florida aprobó una propuesta llamada "Don't Say Gay", "no digas gay" en español, que prohíbe que en las clases de los jardines infantiles y hasta el tercer grado de colegio, se hable de orientación sexual o identidad de género. Después de semanas de debate, el proyecto de ley fue promulgado y firmado recientemente por el gobernador de Florida Ron DeSantis, afirmando que no es una edad apropiada para discutir temas de sexualidad. Ahora otros estados gobernados por republicanos como Ohio y Texas también buscan introducir esta misma ley en sus territorios.

"En el estado de Florida, los padres tienen un rol fundamental en la educación, salud y bienestar de sus hijos. No vamos a dar un paso atrás. Esto es para proteger a los padres de familias que puedan estar involucrados en lo que se enseña en clase, particularmente en estas edades tan pequeñas, y que las clases están enfocadas únicamente en matemáticas, ciencia y en aprender a leer", dijo DeSantis.

LA RESPUESTA DE LA CASA BLANCA

El presidente Joe Biden condenó esta ley, la calificó de discriminatoria. Dijo que quiere que todos los miembros de la comunidad LGBTQI+, especialmente los niños que se verán afectados por esta ley, sepan que son amados y aceptados tal como son. Por su parte, la Portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la administración Biden está preocupada por leyes estrictas por parte de los republicanos que dijo no solo quieren controlar lo que los niños pueden y no pueden leer, lo que pueden y no pueden aprender y lo más preocupante, lo que pueden o no pueden ser.

"Al observar esta ley "No digas gay", creemos que es un reflejo de los políticos de Florida que propagan políticas desinformadas y llenas de odio, que no hacen absolutamente nada a los problemas reales. El departamento de educación está en su derecho de evaluar qué hacer a continuación con esta ley y si esta implementación viola la ley de derechos civiles. Los padres en este país quieren líderes se aseguren que los niños sean tratados de manera igual en sus colegios y esto ciertamente no es un reflejo de eso", dijo Psaki.

La portavoz incluso cuestionó la necesidad de esta ley, pues duda que jardines infantiles y colegios en primeros grados enseñen educación sexual. "Alguien tiene pruebas o ejemplos de colegios y jardines en Florida que estén enseñando educación sexual a estos niños?, esta es una ley muy dura que pone a los padres y niños LGTBI en unas circunstancias muy difíciles y angustiosas a una comunidad que ya enfrenta discriminación".

LOS PADRES DE FAMILIA

Caracol Radio entrevistó a Diana Estrada, una colombo-americana quien vive en Winter Haven en el estado sureño desde hace más de 10 años. Es una mujer que se identificó como una mamá conservadora, y afirmó que está de acuerdo con la ley Don't Say Gay, dijo que las conversaciones de orientación sexual e identidad son una responsabilidad de mamá y papá en casa, y no de las instituciones educativas.

"Sentiría que me están violando todos mis derechos, me estarían quitando mi autoridad como mamá, estaríamos entrando en un adoctrinamiento, si yo no hago lo que el gobierno dice entonces por defecto habría consecuencia, no viviría en país libre, que no va acorde con la Constitución. Es violar la intimidad de tu hogar y la intimidad de tus hijos", dijo Estrada.

DISNEY EN LA DISCUSIÓN

Recientemente Disney, la compañía reconocida por sus parques temáticos en Orlando, Florida, entró en este debate. Disney condenó la ley e incluso prometió ayudar a derogarla, una respuesta que no fue bien recibida en la oficina del gobernador DeSantis.

Luego de guardar silencio por varias semanas, y pocos días después de trabajadores y estrellas de Hollywood protestan en los parques en California y en Florida, por no escuchar un pronunciamiento de la compañía. El director general de Walt Disney, Bob Chapek, emitió un comunicado en donde aseguró que esta ley no debió firmarse y prometió ayudar para que la ley sea derogada por la legislatura o anulada en los tribunales. Chapek también aseguró que le comunicó al gobernador de Santis sobre algunos puntos preocupantes de la ley.

"El gobernador DeSantis se comprometió conmigo, que quería asegurarse de que esta ley no se convirtiera en un arma de ninguna manera para dañar o apuntar a niños y homosexuales, lesbianas, no binarios o transgénero y sus famlias. Dijo que podíamos ver la legislación y participar con la población LGTBI y compartir ideas, estaba muy abierto a escucharnos", dijo Chapek.

LA DISPUTA EN FLORIDA

Horas después de este anunció, el gobernador DeSantis arremetió contra la compañía, y planteó la posibilidad de cambiar las leyes de Florida para revocar el derecho de autogobierno de Walt Disney Company en el Distrito Reedy Creek , la sede de Magic Kingdom, un derecho que tiene hace 55 años. Esto quiere decir que perdería el control de su propia electricidad, carreteras y agua, lo que significa que Disney ahora tendría que obtener la aprobación del gobierno primero para las decisiones sobre sus operaciones.

"Para que digan que van a trabajar para derogar protecciones importantes para los padres, como una empresa que supuestamente comercializa sus servicios para padres con niños pequeños, creo que cruzaron la línea. Este estado se rige por los intereses del pueblo del estado de Florida. No se basa en las demandas de los ejecutivos corporativos de California. Ellos no controlan este estado", dijo DeSantis.

LA RESPUESTA DE EMPLEADOS DE DISNEY

Para nadie es un secreto que miles de los trabajadores de Disney hacen parte de la comunidad LGTBI. Sin duda, los empleados han sentido el apoyo de la corporación al rechazar esta ley. Caracol Radio entrevistó a Jocelyn Cordero, una latina de 22 años, nacida en Orlando, de padres de Puerto Rico y El Salvador. Cordero trabaja desde hace más de 4 años en uno de los restaurantes de Downtown Disney, y nos contó algunas de sus preocupaciones con la nueva ley.

"Creo que Disney es un lugar seguro para la comunidad LGTBI, las personas que trabajan conmigo se sienten a salvo y sin discriminación, y siento que la firma de esta ley puede poner un fin a todo esto, y pone más presión a esta comunidad que no se sentía segregada. Pero no creo que las amenazas de DeSantis puedan afectar a los parques, miles de personas nos visitan todos los días, aunque es algo problemático, sobre todo por las protestas de las personas que piden boicot a la compañía", dijo Cordero.

Así mismo, Andrew Cabrera quien dialogó con Caracol Radio afirmó que "La comunidad LGBTQ+ en Orlando es fuerte y trabajó con un grupo diverso de empleados todos los días. Como una persona gay que espera tener hijos algún día, este proyecto de ley es especialmente doloroso y preocupante. Estoy agradecido de trabajar para una organización que se esfuerza por evitar que se apruebe legislación en el futuro y tiene una cultura a la que todos sienten que pertenecen".

Disney es una compañía querida por grandes y pequeños y muy importante para el estado de Florida, y la comunidad latina, recordemos que emplea a más de 190.000 personas y tres cuartos de ellos trabajando en los parques temáticos, una compañía que genera miles de millones de dólares al año y que podría ser el principal detractor de DeSantis.

LA LEY EN OTROS ESTADOS

Pero, a pesar del descontento de la comunidad LGTBIQ+, celebridades y la misma Casa Blanca, esta ley comienza a abrirse paso en otros estados como Ohio, Louisiana y Texas que ya introdujeron el proyecto de ley en sus territorios y se espera que otros estados gobernados por republicanos también sigan estos pasos.