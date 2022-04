Día mundial de 'Los Simpson': datos claves y curiosos de esta gran serie

Este 19 de abril se celebra el Día mundial de Los Simpson, pues hace 35 años se emitió por primera vez un cortometraje de una familia de piel amarilla y muchas aventuras, que hoy es un referente de la televisión.

Un 19 de abril pero de 1987, Matt Groening presentó en 'The Tracey Ullman Show', un corto que se tituló Good Night, esta fue la primera vez que se presentó a la familia, sin embargo, su estreno oficial fue con un capítulo de media hora llamado 'Simpsons Roasting On An Open Fire, emitido el 17 de diciembre de 1989.

El Día Mundial de los Simpson se declaró en 2017 con motivo de su 30 aniversario, como un reconocimiento su gran influencia mundial y como la serie más longeva de la historia con 731 episodios al aire.

Datos curiosos de Los Simpson: