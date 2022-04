Anuel AA y su polémica reacción tras presentación de Karol G en Coachella

Karol G tuvo una gran presentación este domingo en Coachella y sorprendió a miles de fans, que incluso imitaron su cabello y llevaron pelucas de color azul.

La presentación de la cantante colombiana dejó gran impresión en los asistentes y a nivel mundial, pues el evento fue transmitido en la plataforma de YouTube.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para la colombiana. Su expareja Anuel publicó varios mensajes que relacionaron a Karol G.

"Y eso que dicen que supuestamente soy yo el que estoy estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes. Yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene", fue parte de la publicación en su Instagram.

Por ahora, este mensaje generó miles de reacciones en contra del artista, pero Karol G no se manifestó sobre el tema.