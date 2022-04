"Bendito el cirujano que la operó": dicen por escote de Aida Merlano

Sin lugar a duda Aida Merlano es una de las influenciadoras más polémicas de la farándula criolla, y es que no es solo controvertido lo que dice, también algunos atacan sus contenidos en redes, por tratarlos te exhibicionistas.

Recientemente, Merlano en un stories en Instagram apareció con un profundo escote, y afirmó que no es que ella sea exhibicionista, pero que había que resaltar el talento que había en el país, entre ellos, el de los cirujanos plásticos, y luego se escucha una canción de fondo de Diomedes Díaz sobre el tema.

"No es que yo sea exhibicionista, lo que pasa es que este país tiene gente muy talentosa, los cirujanos por ejemplo y hay que hacerles propaganda. Dios me los bendiga y me los proteja", dijo la mujer en el video.

Cómo se trata de un Stories, estos desaparecen tras 24 horas de ser publicados en Instagram, por lo que una cuenta de chismes y farándula publicó el contenido de forma permanente.