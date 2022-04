El Tino afirma que ha llorado varias veces por la muerte de Freddy Rincón

La muerte del exjugador colombiano Freddy Rincón tiene conmocionado tanto a la fanaticada como a sus excompañeros de fútbol, quienes aun no salen de su asombro tras el repentino fallecimiento de este ídolo del balompié.

Comentarista deportivos, técnicos, figuras destacadas y jugadores /exjugadores de fútbol han manifestado su pésame tras el fallecimiento de Rincón, entre ellos El Tino Asprilla.

En un video que se filtró a las redes sociales, El Tino afirma que ha llorado varias veces por el fallecimiento de Rincón y lamentó que el exjugador del Real Madrid no tuviera chofer, recalcando la importancia de Freddy para la historia del fútbol colombiano y sus importantes logros.

“Marica, me puse a llorar otra vez por Freddy. No, Freddy nos tiene vueltos mierda Freddy se mandó la cagada más grande que se pudo haber mandado. Yo ando con chofer, estos manes me manejan a mí el carro, me cuidan. Freddy era una persona demasiado importante. Juepu**, jugó en el Real Madrid. Eso ni yo que fui el mejor jugador de Colombia”, dijo El Tino en la funeraria.