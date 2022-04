Uribe dice que no está clara “la legitimidad del nuevo Congreso”

Sigue el revuelo político por las pasadas elecciones a Congreso de la República y las supuestas irregularidades en esa contienda electoral. Esta vez el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, a través de su cuenta de twitter, puso un mensaje en el que se planteó el siguiente interrogante: ¿Cómo se va a posesionar el nuevo Congreso con la acusación seria de fraude? Y agrega “Con: Miles denuncias de votantes, cuyos votos no aparecieron; Denuncias sobre jurados; Discrepancia mayor en conteos y reportes. No está clara la legitimidad del nuevo Congreso”.



Las pasadas elecciones a Congreso han sido criticadas por las diferencias entre el preconteo y el escrutinio; también por los errores en el diligenciamiento del formulario E-14.



En el Centro Democrático los cuestionamientos no sólo los ha hecho el expresidente Álvaro Uribe, la senadora Paloma Valencia en su redes sociales este lunes realizó críticas a la Registraduría.



“El problema de la falta de confianza en la Registraduria no sólo afecta las elecciones de Congreso; es la incertidumbre que se abre hacia el futuro en la elección presidencial. Es increíble que no se tomen medidas para que todos estemos tranquilos”, indicó la senadora Valencia.

Las elecciones presidenciales serán el 29 de mayo.