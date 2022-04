Los habitantes del Remanso, Putumayo, están estigmatizados y desplazados

14 días han pasado desde que el Ejército lanzó una operación militar en la vereda el Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, según ellos con el objetivo en alias ‘Bruno’, el cabecilla principal del frente 48 de las Farc o Comandos de la Frontera.

Lea más:

Pero de alias ‘Bruno’ el Ejército no menciona si lo hirió o si lo dio de baja, porque lo confundieron.

''Me anunciaban que yo era alias 'Bruno' yo a la hora de la verdad me sentí muerto porque me apuntaron con el fusil, me tiraron del buzo, me tiraron, me patearon'', relató un líder, a quien señaló el Ejército de ser alias ‘Bruno’.

Allí lo que se celebraba era un bazar para recoger fondos para arreglar los caminos veredales. El Ejército negó que hayan atacado o herido a civiles, pero una joven explicó cómo le dispararon en su casa.

''Íbamos subiendo las escaleras cuando escuchamos los disparos. Lo único que teníamos aquí para cubrirnos era un colchón. Duró un rato los disparos cuando sentí que me dispararon y sentí que me iba quemando eso, entonces yo pegue fue un grito'', dijo.

Hoy esta comunidad sufre la estigmatización porque los señalan de ser disidentes de las Farc y de que sus casas son usadas de campamentos guerrilleros y bodegas para guardar armas.

“Nos preguntaban si éramos guerrilleros, que dónde estaba el armamento, que dónde habíamos escondido las armas; cuando en ningún momento en la casa había eso”, contaron.

También, se vive el drama del desplazamiento. De las casi 60 personas que habitaban el caserío, hoy solo viven unas 15 que pasan sus días con el temor de tener cerca al Ejército que llegó y mató a sus vecinos.

“Ellos siempre dicen que nos ayudan, que no se preocupen, pero mire lo que nos están haciendo, matando a civiles a personas que tanto queremos. Yo no quiero seguir viviendo aquí le da miedo a uno hasta los militares”, mencionó.

La vereda el Remanso exige de las autoridades una retractación de sus señalamientos porque están seguros de que la comunidad fue objetivo no de una operación militar sino de un falso positivo.