Parlamento venezolano retrasa elección de magistrados de Supremo, critica ONG

La ONG venezolana Acceso a la Justicia denunció este miércoles que la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría chavista, ha retrasado "injustificadamente" el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuya designación fue diferida el pasado 25 de marzo.

"La AN oficialista retrasa injustificadamente el proceso de elección de los magistrados que integrarán el Tribunal Supremo de Justicia, así como el nombramiento del director de la Escuela de la Magistratura y del inspector general de tribunales", apuntó la ONG en su cuenta en Twitter.

Al respecto, la organización indicó que la reforma del Supremo venezolano "avanzaba a todo vapor", tras aprobarse, de "manera exprés y por unanimidad", la reforma a la Ley Orgánica del TSJ que había sido propuesta por el presidente de esta instancia, Maikel Moreno, pero que desde el aplazamiento de la elección, el 25 de marzo, se ha postergado la designación.

Explicó que, después de esta fecha, "la AN ha modificado al menos en ocho ocasiones la convocatoria a la sesión ordinaria que debía celebrarse dentro de los 5 días continuos tras la recepción del listado enviado por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano", para la elección de los magistrados.

Acceso a la Justicia recordó que, al no hacer la nueva convocatoria para tratar el tema, el Parlamento vulnera los artículos 38 y 74 de la Ley Orgánica del TSJ y sus disposiciones que "al mismo tiempo imponen la realización de la convocatoria con 3 días de antelación y el requerimiento de una mayoría calificada de 2/3 partes de sus integrantes".

"De no conseguirse esa mayoría calificada en tres sesiones, la Asamblea Nacional deberá convocar a una cuarta sesión en la que bastará la mayoría simple de sus integrantes para designar a los nuevos magistrados del TSJ, conforme al artículo 74" de la Ley Orgánica del TSJ, recordó la ONG.

No obstante, la AN convocó a una sesión para este miércoles en la que, hasta el momento, no está incluida en el orden del día la designación de los 20 magistrados del TSJ.

Tras la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, se redujo de 32 a 20 el número de magistrados que componen la alta corte.

La Sala Constitucional estará integrada por cinco magistrados y los cinco restantes (Electoral, Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social) por tres magistrados, reza el proyecto de reforma de ley aprobado, frente a los siete y cinco, respectivamente, que tienen actualmente.