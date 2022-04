"Yo desde adolescente te he admirado": Francia Márquez responde a Marbelle

Un nuevo capítulo se sumó a la discusión que protagonizaron la cantante Marbelle y la fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro, Francia Márquez.

Luego de ser comparada con 'King Kong', los internautas señalaron que el comentario de la intérprete de 'Collar de perlas' era racista y emprendieron una oleada de mensajes negativos contra ella.

Sin embargo, Márquez afirmó nuevamente que no entendía cómo la cantante la odiaba tanto, sin ni siquiera entablar una conversación con ella:

"Déjame decirte que al contrario, yo desde adolecerte te he admirado", contó a través de Twitter.

Por su parte, la artista reveló por ese mismo medio que hace unos años se presentó a las audiciones del programa 'Factor X', cuando era jurado con José Gaviria y Juan Carlos Coronel.

"Hace algunos años fui una de los millones de jóvenes que con ilusión se presentó a una audición en la que tú estabas como maestra de música. Durante el recorrido montada en el bus, pensaba en la ilusión de lo que pasaría si llegara a clasificar", comentó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del relato fue la ilusión y alegría por contar que conoció a Marbelle. Al final del hilo, envió el siguiente mensaje:

"Querida Marbelle, hoy la vida me puso en otro camino, luchar para llegar a ser la Vicepresidenta de Colombia. No me queda más que agradecerte por habernos permitido en nuestra juventud bailar con alegría el Collar de Perlas Finas", se lee al final del mensaje.