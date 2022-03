La convivencia en el matrimonio no solo es entre los esposos. Si fuera así no sería tan difícil… pero como dicen por ahí: uno se casa, no solo con la pareja, sino con su familia.

Pero esta relación familiar hay que llevarla con sabiduría.

¿Sabes la diferencia entre “familia” y “familia extendida”?

Acompáñame a conversar sobre este fenómeno. Hablemos de lo que a otros les ha pasado y como lo han resuelto.

¿Por qué es tan difícil poner limites? ¿Cómo hacemos para ponerlos?

Y recuerda: no te aguantes una relación abusiva con la familia extendida, tampoco te divorcies por culpa de esos familiares… ¡hay otro camino!

Para descargar este episodio, clic aquí.