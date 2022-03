Sergio Fajardo y Luis G. Murillo oficializaron su aspiración presidencial

El candidato presidencial, luego de ser acreditado formalmente como el ganador de la consulta de la Centro Esperanza, realizó la inscripción de su candidatura presidencial y la de su fórmula vicepresidencial, Luis Gilberto Murillo.



“Esta campaña apenas comienza, a todos los que estamos acá y toda la Colombia que estamos convocando y vamos a convocar durante estos 66 días que tenemos para convencer de que esta es la opción que salvará a nuestro país de cuatro años más de peleas, insultos, descalificaciones, que no nos han permitido resolver los problemas de la gente. Esta es la opción para unirnos a todos. Hace cuatro años nos pintaron la misma película de terror entre un extremo y el otro y ya Colombia vio que elegir el que diga Uribe los llevó a un fiasco”, indicó Fajardo.



El candidato presidencial también se refirió a la decisión del Partido Liberal de no escucharlo en los retiros espirituales que adelantará en abril esa colectividad, previo a definir el apoyo a las presidenciales.



“Es increíble que el Partido Liberal hoy esté pensando si escoge entre Duque y Uribe y Petro, eso significa que no tienen una identidad, que la perdieron, y el pueblo liberal se merece la identidad que nosotros le vamos a dar. Entonces, a todo el mundo liberal, a todas esas personas liberales, que hay montones por Colombia, las convocamos a la libertad, a defender las ideas liberales que hemos discutido, qué hacen parte de nuestro ideario”, agregó.



El candidato presidencial Sergio Fajardo estuvo acompañado durante la inscripción de su candidatura por los integrantes de la coalición Centro Esperanza.