La secuela de ‘Sex and the city’ tendrá segunda temporada

HBO Max anunció por medio de sus redes sociales que continuará con la historia de Carrie Bradshow y su grupo de amigas. La plataforma de streaming estrenará una nueva temporada de 'And just like that...', spin off de la popular serie de los noventa 'Sex and the city'.

Las actrices originales Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, quienes interpretan a Carrie, Miranda y Charlotte respectivamente, participarán en esta segunda entrega.

Por el momento no se contará con la participación de Kim Cattrall, quien daba vida a Samantha Jones, como sucedió en la primera temporada.

'Sex and the city' fue basada en el libro del mismo nombre escrito por Candace Bushnell. La serie, original de HBO, contó con seis temporadas y 94 capítulos que se transmitieron entre 1998 y 2004.

Al finalizar la serie se realizaron dos películas continuando la historia: 'Sex and the City' en 2008 y 'Sex and the City 2' en 2010. Además, en el año 2014 tuvo una precuela para televisión titulada 'The Carrie Diaries', en la cual se nos transportaba a la adolescencia de Carrie antes de vivir en Nueva York.