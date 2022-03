Compulsan copias a Fiscalía por posibles irregularidades de algunos jurados

El Registrador Nacional Alexander Vega aseguró que compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación que investigue posibles irregularidades en el diligenciamiento del formulario E-14 por parte de algunos jurados de votación en las pasadas elecciones a Congreso de la República.



“Como ustedes se pudieron dar cuenta hay errores humanos, pero hay cuestiones donde ya habían puesto los numero para algunas organizaciones políticas, y no habló del Pacto Histórico, habló de todas las organizaciones políticas, no entendemos porque en vez haber puesto votos a favor de un candidato o de una organización, le pusieron asteriscos encima, entonces estaban tachando, ¿el objetivo era no transmitir los votos?, entonces ahí hay actuaciones de mala fe. Tenemos información en Bogotá que jueces de la República han citado a jurados a ratificar los formularios E-14, es un dato importante, y la respuesta es sí, vamos a compulsar y hay jueces de la República que ya están llamando a los jurados”, indicó Vega.

El funcionario aseguró que en algunos casos se dejó de último el preconteo de los votos a Senado de la República, cuando la instrucción que se había dado era iniciar por las consultas, luego Senado y posteriormente Cámara.



“La instrucción que se había dado por parte de la Registraduría a los jurados de votación era escrutar primero las consultas, luego el Senado de la República, luego las Cámaras y donde hubiese curules de paz, curules de paz (…) los jurados de votación no escrutaron primero el Senado, escrutaron primero las cámaras y dejaron para el final el Senado”, indicó



El Registrador aseguró que se capacitó al 80,54% de los jurados de votación.