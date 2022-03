¿Fajardo invitó a Francia Márquez a ser su fórmula vicepresidencial?

El candidato presidencial Sergio Fajardo, quien ganó la consulta de la Centro Esperanza, anunció que su fórmula vicepresidencial será el exministro de medio ambiente y hasta hoy candidato presidencial, Luis Gilberto Murillo.



Unas horas después de transcurrido el anuncio de Fajardo, Francia Márquez, integrante del Pacto Histórico, reveló que el candidato le propuso que fuera su fórmula vicepresidencial, pero que ella no aceptó.



“Recibí invitación de la campaña de Sergio Fajardo para ser su fórmula vicepresidencial Agradezco tener en cuenta nuestra lucha. No aceptamos por 2 razones: 1-Somos el Pacto Histórico y haremos el cambio para nuestra gente. 2-En mi comunidad me enseñaron que la palabra se honra”, indicó Márquez



Sin embargo, Fajardo respondió el mensaje de Francia Márquez. Dijo que el nombre de ella nunca fue considerado.



“Buenas tardes Francia. No sé quién de mi campaña te hizo esa invitación, pero nunca estuvo en consideración. Mi fórmula es Luis Gilberto Murillo gran señor. Esto no me impide felicitarte por tu campaña y extraordinaria votación”, dijo Fajardo.



Francia Márquez logró la segunda votación en la consulta del Pacto Histórico y es uno de los nombres que estaría contemplando Gustavo Petro para que sea su fórmula vicepresidencial.