"A cualquiera lo pone mal": a Jessica Cediel por sugestiva lencería

La hermosa presentadora y modelo colombiana Jessica Cediel dejó boquiabiertos a sus fans por cuenta de un video en el que se le ve muy ligera de ropa.

Cediel posteó un video en Instagram en la que se le ve posando con un sostén de encaje negro que resalta el volumen de su pecho, guantes semitrasparentes del mismo color y una tanga.

Junto al video la mujer escribió un pedazo de la letra de la canción que acompaña la grabación (Aerosmith - Hole In My Soul) "Sometimes I feel broken

And can’t get fixed", es decir en español "En algún momento me sentí roto y que no podía arreglarlo".

El video tiene cerca de 200.000 likes en Instagram y más de 1.000 comentarios, en su mayoría halagadores con Cediel.