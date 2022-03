Harold Rivera: "Ya tenemos ganas de trabajar"

"¿Quién no quiere estar en Nacional?". Así contestó el entrenador Harold Rivera cuando se le preguntó en El VBar sobre las posibilidades de llegar al equipo 'verdolaga', equipo con el que ha sido relacionado recientemente tras la salida de Alejandro Restrepo y la oferta rechazada por el argentino Hernán Crespo.

"Cuando yo vi el partido de Tolima- Santa Fe, el día del 4-0 antes de coger el equipo, un directivo se me acercó y me dijo, 'usted se le mide a un reto de estos' y le dije: lógico, para eso hemos estudiado y trabajado. Lo mismo me dijeron sobre Nacional y dije que claro. Si hay rumores, si me han dicho algo, pero no hay nada concreto", contó el entrenador tolimense.

"Ya tengo ganas de trabajar, ya hicimos el duelo, la autocrítica, todo lo que pasa, salimos de una institución grande. Ya el descanso fue muy largo y sí queremos estar en la raya. Desafortunadamente, en esta profesión, le tiene que ir mal a un colega para que uno tenga una posibilidad", agregó.

Rivera, quien también contó que le ofrecieron el Junior cuando dirigía al cuadro 'cardenal', se refirió a su salida del equipo bogotano.

"Fueron más las cosas buenas. El equipo cuando llegamos no estaba en su mejor momento, disputamos unas semis, una final, Libertadores, y son muchas las reflexiones que tenemos al respecto. Fue un paso importante, se aprendió mucho y hay mucho que mejorar, pero también si hubiéramos tenido más de materia prima, hubiéramos podido hacer algo más". dijo.

"Todo en la vida son resultados, hay instituciones que no dan espera, otras no, yo hubiera querido seguir en Santa Fe y se lo expresé al presidente. Yo sé que él también ha hecho su autocrítica según la campaña de nosotros, pero solo tengo palabras de agradecimiento. Desafortunadamente el segundo semestre del año no arrancamos bien. Para este año se replantearon, tiene un buen equipo, y esperemos que sigan creciendo", añadió.

Finalmente, hizo una revelación del recordado juego ante River Plate por Copa Libertadores donde el equipo argentino no contó con un portero habitual debido a un brote de COVID-19.

"En la charla dije: 'muchachos, ellos están sin arquero, quién se anima a patear de media distancia. Si sacamos nosotros, de una vez al arco y ninguno dijo yo. Ese tipo de cosas sucedieron", concluyó.