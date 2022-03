'Fan' de J Balvin lo defiende de Residente, pero la resulta embarrando

Sin lugar a duda uno de los temas más controvertidos en la industria de la música latinoamericana es la que ha desatado los fuertes encontronazos entre Residente con su tiradera en contra de J Balvin.

Fans de ambas partes se han manifestado en redes sociales, hace poco se hizo viral la respuesta de una fanática mexicana de J Balvin, quién, en la opinión de la mayoría de los cibernautas que han visto el video, terminó de 'hundir' al colombiano.

"Residente, no estás consiente de que tú eres un hombre de 44 años y te estás peleando con un niño chiquito de 36 años, J Balvin tiene 36 años, ¿sabes la diferencia?, la diferencia son de 8 años, es como si yo me hubiera puesto a pelear con un niño de 6 años, obvio le voy a ganar porque es un niño indefenso que no se sabe defender", inició la mujer.

La joven mexicana no paró ahí y le dijo a René: "Porque no te metes con alguien de tu tamaño, con Eminem, con Daddy Yankee, ¿no verdad?, porque te da miedo".

"Si tú sigues molestando a mi Balvin, chiquito bebé, yo se rapear y te voy a hacer una canción tirándote": añadió la mujer.