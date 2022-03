¿Caída de cabello? Matthew McConaughey le tiene la solución

A sus 52 años, el actor Matthew McConaughey puede presumir de tener una melena fuerte y sana. Pero, ¿sabías que en la década de los 90 se le caía el pelo?

Aquí le contamos cómo logró detenerlo. "Ahora tengo más pelo que en 1999", cuenta el actor a la revista Hola. Recuerda que en una foto captada en la fiesta de Año Nuevo en 2000, incluso se puede ver que tenía "un calvo con el tamaño de una pelota de béisbol", aunque en ese entonces, tenía tan solo 30 años.

Matthew estaba "comprometido" con frenar la caída del cabello. Comenzó a aplicar un pomada tópica hidratante con la idea llegar a las capas del cuero cabelludo causante de su alopecia ( Regenix, una línea de productos naturales para el crecimiento del cabello) "durante 10 minutos todos los días" . Gracias a su perseverancia, logró combatir la alopecia y todavía no sufre de caída del cabello.

No obstante, tiene previsto continuar aplicando el ungüento para retrasar el proceso. "No dejaré de usarlo solo porque, en plan, ya no lo necesito", explica el intérprete. También desmintió los rumores acerca de un trasplante de cabello al que supuestamente se había sometido hace varios años.

Recuerda que en una ocasión, un médico le preguntó si podía tocar su pelo para asegurarse de que no era trasplante. "Y me dijo: no tienes trasplantes. Y le respondí: eso es lo que dije, por supuesto que no", declara, entre risas.

