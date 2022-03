Yeferson Cossio y Aida Victoria Merlano besándose: Filtran un nuevo video

Yeferson Cossio confesó que su relación con Jennifer Muriel terminó desde diciembre y se vio afectado al momento de contárselo a sus seguidores. Sin embargo, también fue tema de conversación por unas imágenes en las que se ve junto a Aida Victoria Merlano.

Las imágenes fueron reveladas por varios seguidores en redes sociales, aunque en inicio solamente se hablaba de un supuesto romance. Finalmente, se filtró un video en el que salen besándose.

En el video se ve a Aida y a Cossio juntos, mientras se dan un beso. Luego, tras toda esta polémica, Cossio salió a hablar del tema y pidió que dejaran fuera de eso a Jennifer, su expareja.

"Si me quieren joder a mi por todo? Háganle, pero no jodan a los demás. Lo que yo haga con mi vida sentimental no es relevante, lo único que importa aclarar es: 1. Jenn no fue engañada, nuestra relación ya había terminado hace tiempo aunque no lo hice público. (Todos mis seguidores ya lo sabían, era tan obvio) 2. Nadie es ninguna "perra" puesto que quien sea que se meta conmigo, se está metiendo con un hombre soltero", dijo.

Y agregó: "3. Y más importante, en el video de hoy me vi afectado simplemente por no haber hecho pública nuestra ruptura antes y que me hayan visto con alguien más, no quería poner a Jenn en la boca de nadie. Fin del tema, no pienso volver a decir una palabra más del hecho".