¡Ojo! así puede perder su cuenta de WhatsApp

La aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, es una de las más usadas, por esta razón tiene filtros de seguridad y ciertas reglas que todo usuario debe seguir.

Faltar a estas reglas dentro de la aplicación podría hacer que pierda su cuenta para siempre, por eso, conozca de que se tratan a continuación:

Mensajes no deseados: Enviar mensajes no deseados, contactar personas que le han pedido que deje de contactarlos, podría hacer que pierda su cuenta. Si le sucede esto, debe eliminar el contacto y no enviarle mensajes.

Mensajes automatizados o masivos: WhatsApp usa tecnología que detecta los mensaje masivos y automáticos y con ella prohíbe a las cuentas que lo hacen.

Listas de contactos que no son suyas: Abstengase de compartir números de teléfono sin consentimiento, además, no use bases de datos para agregar a personas a grupos.

Listas de difusión: Usarlas en excesos podría hacer que las personas lo denuncien y prohibir su cuenta.

Información personal: El uso de herramientas ajenas a la aplicación para extraer información podría hacer que pierda su cuenta para siempre.

Términos de uso: la violación de los términos de uso de WhatsApp incluye publicar falsedades, participaren comportamiento ilegales, amenazantes, intimidatorios, odiosos y racial o étnicamente ofensivos.