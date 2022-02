Las dudas que la Vicepresidenta le planteó al Registrador sobre elecciones

A menos de un mes de las elecciones a Congreso de la República la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, envió una carta al registrador nacional, Alexander Vega, en la que le expresa preocupaciones que le habrían manifestado integrantes de la comunidad diplomática sobre el nivel de riesgo de la jornada electoral. En la misiva también citó las inquietudes que ha planteado el expresidente Andrés Pastrana sobre la empresa Indra.



“Quiero compartir con usted las preguntas que con posterioridad he recibido de algunos miembros de la comunidad diplomática tanto dentro, como afuera de Colombia, quienes me han expresado su preocupación sobre el nivel de riesgo del proceso electoral, así como las recientes declaraciones del señor Expresidente Andrés Pastrana Arango sobre la empresa Indra, la cual fue seleccionada por la Registraduría para llevar a cabo el seguimiento, vigilancia, ejecución, consolidación y divulgación tecnológica de los votos durante los comicios del presente año en nuestro país”, dice la carta.

La funcionaria además manifestó que es necesario reforzar “los sistemas inteligentes y el software dispuesto” para la jornada electoral. La vicepresidenta también solicitó al Registrador suministrar información: “ Que nos permita ofrecer total tranquilidad a la comunidad internacional sobre las preocupaciones que nos han expresado”.



Y agrega: “sería importante, señor Registrador que desde la Organización Nacional Electoral compuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, se brinden todas las garantías de la invulnerabilidad del software, como las correspondientes auditorías externas al escrutinio territorial escalonado por niveles, pues una pregunta recurrente ha sido precisamente sobre el conocimiento e independencia de la firma de auditoría externa que vaya a cumplir esas funciones así como la auditoría sobre la unión temporal de la que también se ha hablado”.



La vicepresidenta también manifestó que desde la Cancillería se está haciendo pedagogía y acompañamiento a los cónsules y oficinas consulares con el propósito de dar garantías a los colombianos que estarán en el exterior durante la jornada electoral.



“Sobre el particular incluso me han comentado al interior de este Ministerio que en el pasado ha habido algunas preocupaciones cuando las valijas diplomáticas llegan abiertas con todo el material electoral en custodia y por esa razón, quiero solicitar sus valiosas recomendaciones para que nos permitan lograr una mejor custodia de estos importantes documentos electorales, pues he pensado en la posibilidad de solicitar que sean los propios embajadores que traigan personalmente este material para asegurar la integridad e inviolabilidad de las valijas y su respectiva cadena de custodia y en ese sentido sería muy importante para nosotros, contar con el cronograma exacto de las fechas en las cuales llegarán los pliegos electorales a las sedes consulares en el exterior y tener total trazabilidad de esas valijas diplomáticas”.



Las elecciones a Congreso de la República serán el próximo 13 de marzo y las presidenciales en el mes de mayo.