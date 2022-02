Video: Camila Osorio remontó y ya está en cuartos de Guadalajara

La colombiana Camila Osorio, cuarta clasificada del Abierto de Zapopan, eliminó este jueves a la estadounidense Hailey Baptiste con parciales de 1-6, 6-3 y 6-3 y avanzó a los cuartos de finales.

Baptiste, 131 en el ranking mundial, mostró autoridad en el primer set con la potencia de su servicio que llegó a 181 kilómetros por hora, quebró en el cuarto juego a Camila y se colocó 4-1.

La fuerza de los golpes de derecha de la norteamericana de 20 años, incontestables para Osorio, número 45 del mundo, provocaron un segundo quiebre que le llevaron a ganar la manga 6-1.

En el segundo set la sudamericana contrarrestó la potencia de Baptiste con dejadas y tiros cruzados, estrategia que funcionó para obtener su primer rompimiento y tomar ventaja de 2-0.

Osorio alargó la reacción con la precisión de su servicio y un quiebre más que la colocó 4-1, lo que la encaminó a llevarse la segunda manga 6-3. La colombiana de 20 años arrancó el tercer set con determinación, quebró en el primer, séptimo y noveno juego y finiquitó la manga 6-3. Al final del partido Camila Osorio reconoció lo complicado que fue sobreponerse a la primera manga.

"Me exigió mucho, ella sacó muy bien en el primer set; mejoré a partir del segundo, me mantuve firme y al final pude sacarlo; me divertí mucho a pesar de que iba perdiendo y ahora voy con todo", dijo la colombiana. Su próxima rival será la rusa Anna Kalinskaya, número 90 del mundo.