Video íntimo filtrado de Yeferson Cossio y supuesta infidelidad: esto dijo

En las últimas horas se filtró un video íntimo de Yeferson Cossio, uno de los más famosos influencers de Colombia. En el video sexual aparece con otra mujer, quien no es su actual pareja, Jen Muriel.

El creador de contenido salió al frente tras los rumores y mencionó que era una expareja, que no hay infidelidad con su actual novia.

"Yo no quería darle relevancia al tema... ¡Qué me voy a quedar callado! Lo único que digo es que no fue cacho. Fue (un video) con mi exnovia de hace cuatro años", contó.

Y finalizó: "Dejen de ser patéticos, perdedores. ¿Pará qué me etiquetan en eso? Yo ya lo vi. No es como si yo pudiera negar si soy o no soy".