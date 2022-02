Ganadores de los I Premios Ondas Globales del Pódcast

Estos son los pódcast galardonados en la primera edición de los Premios Ondas Globales del Pódcast 2022, abajo verás la lista de ganadores por categorías. Y hemos creado una playlist para que puedas oírlos aquí mismo:

Categorías generales:

- El ganador de la categoría general al mejor pódcast de ficción es: Caso 63, pódcast original de Spotify y producido por Emisor Podcasting.

- En pódcast de no-ficción el premio es para dos trabajos: Transportista del periodista Meño Larios para iHeart Media y GAL: El triángulo del periodista Antonio Rubio, producida para Podimo.

- El premio a mejor pódcast conversacional es para: La Cruda, del conductor y humorista Migue Granados, producido por Spotify Argentina.

- El premio a mejor branded-pódcast es para: Hotel Jorge Juan, presentado por Javier Aznar, producido por Vanity Fair y Yes We Cast junto a Seagram’s.

- En esta misma categoría ha obtenido una mención especial: ¿Sigues ahí? propuesta presentada por Jordi Cruz y Samantha Hudson, para Netflix España.

- El mejor pódcast experimental es Solaris.

- Diles que mi vida fue maravillosa tiene una mención especial en esta categoría.

- El pódcast de habla no española o mejor pódcast internacional es para L’écho du Bataclan (en español, El eco de Bataclán).

- En lengua cooficial de España, el ganador es el pódcast vasco: Lokatza (en español, Barro).

Categorías específicas:

- El premio a mejor diseño sonoro es para la ficción: La Esfera, producción de Podium Podcast.

- El mejor guión se lo ha llevado: El Sicario, producción de Telemundo.

- El jurado ha querido hacer una mención especial en esta categoría a: Uribe acorralado, del periodista colombiano Daniel Coronell.

- El premio a mejor producción es para: Guerra 3, producción de Podium Podcast.

- En esta categoría el pódcast Toxicomanía recibió una mención especial del jurado.

- El premio al mejor anfitrión es para Marion Reimers y su pódcast: Fútbol a muerte.

- En la categoría de mejor actor o actriz, el jurado ha decidido entregar dos premios, uno a: Lolita Flores y el otro a: Luis Zahera.

- En la categoría de mejor episodio pódcast, el jurado entregó dos premios, uno para Gabinete de curiosidades con su episodio: Siguiendo un hilo blanco, siguiendo un hilo negro y para Las Raras con el epsiodio: 59 balas.

Premios especiales:

- El premio pódcast revelación,es para: Saludos cordiales, de Pablo Juanarena emitido por Radio Marca.

- En esta misma categoría se hace una mención especial al pódcast revelación argentino: Lo que quieren las pibas.

- El premio a la trayectoria, ha sifo entregado a dos ganadores, el primero es: Molo Cebrián de Entiende tu mente y el segundo para la productora: El Terrat.

Ya el año pasado había sido elegida la categoría el Mejor Podcast del Año (compartido entre dos pódcast):

- Deforme Semanal Ideal Total, de Lucía Lijtmaer e Isabel Calderón de Radio Primavera Sound y Estirando el chicle, de Carolina Iglesias y Victoria Martín de Podium Podcast.