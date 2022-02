“Aprendí a quererme” lo nuevo de La Colorado donde habla del empoderamiento femenino

Alexandra Colorado, conocida como “La Colorado” le pone su voz a la música popular, mezclada con el pop. En su más reciente sencillo titulado “Aprendí a quererme” habla de una mujer empoderada que se valora a sí misma.

“Nace porque nos damos cuenta que no es tarea fácil quererse, ni amarse, tal cual uno es. A veces nos vemos al espejo y no valora lo que uno tiene al frente… Uno no puede perder su luz y esta canción es para recordarle al mundo que vale muchísimo” indicó La Colorado a Caracol Radio sobre la canción.

Esta canción es compuesta por la artista de la mano de otros compositores, con quien aprendió no solo en el tema de la composición sino también musical. Esta canción nace con el fin de reflejar a una mujer poderosa, que no se deja derrumbar por las circunstancias.

La Colorado, a quien actualmente estamos escuchando en un género más hacia el lado del popular, quiere ponerle su sello a este ritmo con una voz y melodía más pop, por lo que llama a su música “Pop-pular”

Esta artista, actualmente se encuentra en la promoción de su música, pero muy pronto estará dando a conocer su música por Latinoamérica y cantando en diferentes lugares del país.