Chichila Navia cambió de look y dejó fascinado a sus fans

La actriz colombiana Cecilia Navia, más conocida como Chichila, dejó impresionado a sus fans y quienes la siguen a través de redes sociales al postear una imagen de su cambio de look.

Chichila dejó el cabello corto y rubio por una cabellera mucho más larga y de color cobrizo; lo halagos no se hicieron esperar por parte de su fanaticada.

Navia aclaró que no s trataba de una decisión personal sino profesional, ya que el cambio de look tenía que ver más con la personificación de un nuevo papel, aunque no dio detalles sobre la producción en la que participará.

"Gracias por todos los piropos que me han escrito… Recibo todo su cariño y me siento muy acompañada y feliz… Me llevo toda esta linda onda para empezar ¡Con toda! Este nuevo personaje", escribió Chichila junto a 4 fotografías con su nuevo look.