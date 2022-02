Corte debió aceptar pruebas del computador de las Farc contra Piedad Córdoba: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció frente al último escándalo en el que se vio envuelta la candidata al senado Piedad Córdoba, en el que se asegura que manipuló la liberación de secuestrados con fines políticos. Uribe aseguró que aunque la decisión de vincular a Córdoba y al expresidente Hugo Chávez podía traer consecuencias políticas durante su gobierno, decidió ponerse en el lugar de las familias de los secuestrados y aprobar la liberación.

“Yo pensé muy bien que no podía negar la posibilidad de liberación de los secuestrados porque me dolían sus familias y me dolía pensar en ellos y yo vengo de una familia que ha sufrido mucho todas las violencias”, aseguró Uribe.

El expresidente también agregó que si bien es cierto en un momento aceptó la ayuda del expresidente de Venezuela después declinó la decisión por la intervención de este en diferentes decisiones.

Además el exsenador cuestionó que la Corte Suprema no haya admitido como prueba los computadores que le fueron incautados a ‘Raúl Reyes’. En donde se evidenciaba una supuesta relación entre la exsenadora Piedad Córdoba quien era identificada con el alias ‘Teodora’ con la entonces guerrilla de las FARC.

“A mi me da preocupación decir esto. Pero la información que apareció en los computadores de Raúl Reyes era una información que no se manipuló. Fueron llevados a la Policía Internacional en París quien certificó que no se habían manipulado. Simplemente la Corte Suprema desestimó esta prueba diciendo que habían sido recaudados sin los procedimientos legales”, declaró el expresidente.

Uribe, quien se encontraba haciendo campaña junto al candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, también se pronunció sobre su supuesta relación con la excongresista Aida Merlano y aseguró que solo se cruzó en dos ocasiones con ella.