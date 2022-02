Denuncias en redes presunta agresión de hija de Marbelle a mujer por un tapabocas

A través de Twitter, una mujer identificada como Ana María Campos, denunció públicamente y con fotografías a la hija de la cantante popular Marbelle, llamada Rafaella.

Campos asegura que, tras salir de trabajar, se topó con la hija de la cantante y - al pedirle que se pusiera el tapabocas en una zona común de un edificio- esta la golpeó.

Inaudito. Hoy saliendo a trabajar me topé con #RafaellaChávezRamírez nada más y nada menos que la hija de #Marbelle le pedí se pusiera el tapabocas y recibí un golpe que me dejó incapacitada. Quién puede ayudarme? SOS @blueradioco @CaracolNoticias @NoticiasRCN @BogotaET pic.twitter.com/ypH6GAyzqz — Ana María (@sellocampos) February 10, 2022

"Inaudito. Hoy saliendo a trabajar me topé con Rafaella Chávez Ramírez nada más y nada menos que la hija de Marbelle. Le pedí se pusiera el tapabocas y recibí un golpe que me dejó incapacitada. ¿Quién puede ayudarme? SOS", escribió Campos y añadiendo unas fotos en la que se le ve ensangrentada su boca.

“Ya en urgencias. Hay un video de lo sucedido pero la administración del edificio no lo quiere compartir. Pondré el denuncio penal por agresión y lesiones personales. La Policía tardó una hora en llegar y no la capturaron (a Rafaella Chávez) porque ya no estaba en flagrancia”, añadió en otro tuit Campos.

Rafaella y Marbelle a través de sus redes sociales aseguraron que la "situación se ha tergiversado y viralizado (...) Rechazamos todas las acusaciones que se nos hacen", se lee en el comunicado. Además aseguraron que se remitirán a las instancias judiciales.