“No sea vago, mídasele a recorrer el país”: Camilo Romero a Rodolfo Hernádez

Durante el evento en el que el precandidato presidencial del Pacto Histórico y exgobernador de Nariño, Camilo Romero, presentó un carro casa, le lanzó pullas al también candidato Rodolfo Hernandez luego de que este asegurara que no recorrerá el país porque es muy costoso. “Absolutamente incongruente. Un tipo que le dice a Colombia que tiene 10 mil millones para gastar en campaña y ahora dice que no tiene para recorrer el país. Que no sea vago. Que se le mida. Que trabaje un ratico”, aseguró Romero.

El carro casa, según el candidato, tiene como propósito acercar su campaña a los ciudadanos que estén en los territorios. “Es una sede móvil con la idea de que nuestra sede es Colombia. Y este último mes vamos a recorrer el país. Arrancaremos mañana mismo en el Huila” expresó el precandidato del Pacto Histórico quien, además anunció que en los próximos días también se encontrará en Huila, Caquetá y Meta.

Durante la presentación Romero también se pronunció frente a la situación fronteriza y las relaciones consulares con Venezuela en donde aseguró que el gobierno que llegue deberá restablecerlas aunque existan diferencias por el bienestar de la gente en el territorio. Y arremetió en contra del presidente Duque asegurando que este “quedó convencido, contra toda evidencia, que el presidente era Guaidó”.

El carro casa que cuenta con una pequeña cocina, un comedor, una cama y un baño tiene paneles solares para contar con energía dentro del automóvil y con almacenamiento de aguas lluvias para ducharse. Esto según el candidato va en línea con su campaña animalista y ambientalista.