Hernán Torres fue agredido con una moneda tras la final de la Superliga

Hernán Torres, técnico del Tolima, fue impactado con una moneda lanzada desde la tribuna por algunos aficionados del Cali, luego de que su equipo empatara 1-1 con el cuadro 'Azucarero' en el juego de ida de la Superliga. El estratega tolimense habló de lo sucedido y expresó su molestía al final del partido.

Torres, con una marca del golpe en su frente, contó que los hechos se presentaron luego de que la reclamara a una aficionada por insultarlo, a lo que la respuesta fue que varios hinchas le tiraran distintos elementos, impactándolo una moneda.

"Lo de acá fue un monedazo que me tiraron, una señorita, muy bonita ella, empezó a gritarme cosas, yo le dije 'uy que pena, una señorita tan bonita y con esa lengua, córtesela'. Me llovieron monedas por todos lados, me pegó una en la frente", contó Torres.

Y agregó: "el otro día aquí entrando a la rueda de prensa hubo un hincha que se me metió aquí en la puerta a agredirme, se está volviendo un problema venir aquí a jugar con el Deportivo Cali con esos problemas de seguridad".

"Tiene que mejorar esto, la seguridad... esto es un juego, nosotros perdimos la final y el Cali se fue contento de Ibagué y no pasó nada, no agredieron a nadie", añadió molesto Hernán Torres.

El juego de vuelta entre ambos equipos para definir el campeón de la Superliga se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro el próximo 23 de febrero.