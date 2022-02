Nairo Quintana: "Comienzo a ver mis primeras canas y eso es preocupante"

A vísperas de comenzar su décima temporada este jueves en territorio europeo, Nairo Quintana ofreció este martes una rueda de prensa, en la que contó cuáles son sus sensaciones para este 2022, sus preocupaciones y sus objetivos, dejando en claro que cuenta con "las mismas ganas de cuando era joven".

Sobre su 2022, Nairo comentó: "es un año que comencé bien, el año pasado terminé bien. La rutina importante de hacer bien la pretemporada y hacerlo así en la temporada. Cuando hay salud se pueden hacer las cosas bien, se entrena."

Al respecto añadió: "había tenido un importante comienzo de pretemporada hasta que me cogió el covid también hace 3 semanas, ahora he estado mejor, ya recuperando y así como muchos colegas del pelotón internacional que siguen cayendo uno, después otro y hemos sido bastante afectados".

Sobre el Arkea Samsic y su equipo para esta temporada, comentó: "en este equipo finalmente jugamos en torno a los intereses que estén según la situación. Mis deseos son luchar por la clasificación general y poder estar lo más cerca posible del podio o intentar hacer el podio. Finalmente a medida que vaya rodando la temporada nos vamos dando cuenta en que posición estaremos y cual es la mejor opción que le interesa al equipo".

Mientras que de su situación contractual con la escuadra francesa, añadió: "no soy de los corredores que tiene que hacerlo mejor o peor cuando termino o quiero hacer contrato. Siempre he sido un corredor que da su máximo desde el primer inicio de contrato hasta el final".

"La verdad no me preocupa, quiero hacer las cosas bien y poder tener triunfos este año, está claro que según lo que haga está ahí el futuro. Siempre me preparo a tope para poder dar el máximo y de esta manera siempre hemos ido bien", añadió sobre esto.

Nairo hizo referencia a su edad y bromeó sobre sus canas: "comienzo a ver mis primeras canas y eso es preocupante, porque cuando pensé y vi la primera cana tuve muchísimo bajón. Hablando un poco con mi familia dijeron: 'no se preocupe porque eso no es vejez, es experiencia'. Ha llegado la experiencia, ha llegado una época buena de salud y tenemos que aprovechar y disfrutar, he estado mucho más unido a mi familia y en lo emocional verdaderamente estoy bien y cuando estas así y feliz, las cosas deben salir bien".

Quintana agregó, sobre su debut esta temporada en territorio francés: "comenzamos la primera carrera el Tour de La Provence y con ilusión, recuperando del covid pero yo creo que vamos a estar bien y poco a poco vamos a seguir adelante, con la misma ilusión de cuando tenía 20 años, ya son más de 10 años en el pelotón internacional y se va cogiendo la cancha".

Del Tour de La Provence, añadió: "da confianza. Aquí en esta carrera tengo un gran equipo, donde seguramente podemos rodar muy bien y podemos hacer muy buena clasificación general y de esta manera tomar confianza, para poco a poco en las carreras grandes e importantes poder tener un buen desempeño con la gran ayuda del equipo. En esta carrera arrancamos con un corredor menos y no es fácil cuando se presenta esta situación, un equipo hace la fuerza y cuando te falta uno es como si le falta un pistón más al motor, es complicado pero se puede y valen las ganas, la preparación está ahí así que vamos con toda".

Y añadió: "es una carrera que se va a rodar muy rápido, los equipos han tenido en este par de años la conciencia de prepación más en equipo y se han tenido muchas concentraciones. Se va rodar rápido y seguramente habrá equipos que estarán ahí dando guerra, creemos que con este recorrido tenemos la etapa final una salida bastante larga de más de 40 minutos y con un porcentaje altísimo donde si encontramos las piernas bien como parecen que están, podemos hacer una gran carrera y una gran clasificación general".

El boyacense se mostró motivado y optimista para este nuevo año: "lo que me motiva inicialmente es que mi trabajo me gusta, soy feliz con lo que hago y mi trabajo me encanta. El día que no hago bicicleta no soy yo, no soy persona. Hace parte de mi mayor motivación, la segunda motivación es realmente mi gente, la gente que siempre me ha querido, apoyado y que me envía sus mensajes, toda esa gente que espera con ilusión que les sigamos dando alegrías y que les hagamos olvidar de tanta problemática que posiblemente viven en el día a día y eso es lo que me motiva a seguir".

Y agregó de su futuro: "ya estamos también encaminando otros proyectos para trabajar en diferentes cosas y ver a futuro de que vamos a vivir porque la bici no es para toda la vida. Tengo las mismas ganas de cuando joven, de cuando salgo a una carretera a disfrutar y a comerme el mundo a pedalazos y eso me hace feliz, fuerte para seguir luchando y pedaleando aunque no todas las veces salgascomo siempre queremos todos, pero no porque en una ocasión no ganes o no salga lo vas a dejar a un lado. Eso es lo que más me motiva a seguir en bicicleta, a seguir compitiendo y me motiva también ganar y para eso nos preparamos".

El campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España, también dedicó unas palabras para su compatriota Egan Bernal: "lamentado el incidiente de Egan y deséandole pronta recuperación y éxito".

Finalmente analizó a sus demás colegas y compatriotas: "yo creo que en este año va a ser un año particular porque muchos de nuestros corredores colombianos cambian de equipo y tenemos que ver si el cambio es positivo o negativo. Está Sergio Higuita que tiene mucha ilusión y opción de hacer clasificación general en carrera de tres semanas en su equipo Bora. Luego recordemos que Chaves también cambió de equipo y es un hombre que aspira a carrreras de tres semanas".

"Hay más corredores jóvenes que intentarán luchar y buscarán hacer clasificación general. Tenemos que verlo porque es un año donde han habido muchos cambios y unos salen de covid, otros vienen de lesiones y tenemos que ir poco a poco lo que nos vaya mostrando la primera parte de la temporada", agregó al tanto.