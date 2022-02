'JuanFer' sobre la Selección: "Me da tristeza, pero a la vez me motiva"

Juan Fernando Quintero, alabado por los hinchas y por la prensa tras su regreso al estadio Monumental con River Plate, se refirió a la difícil situación que vive la Selección Colombia de cara a los dos partidos restantes por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar. El volante, aunque se declaró triste, se mostró esperanzado.

"Indudablemente es una situación muy difícil, me da mucha tristeza, pero también me motiva. Yo creo que al final nosotros tenemos que revertir una situación, tenemos una oportunidad de jugar dos partidos y mirar que se nos den otros resultados, esto es fútbol y bueno, en los momentos difíciles hay que mostrar cáracter, hay que dar la cara, es así como debemos vivir la vida de este deporte", comentó en diálogo con ESPN.

Quintero, quien jugó los últimos 27 minutos en el empate 0-0 de River con Vélez Sarsfield en amistoso de pretemporada, comentó sobre su juego: "estoy feliz, quiero disfrutar este año con una gran responsabilidad, quiero estar bien para poder ayudar al equipo, desde que tengamos esa mentalidad, va a ser muy fructifero para nosotros".

Mientras que de su compañero y compatriota Jorge Carrascal, comentó: "yo he hablado mucho con Jorge, sabemos del talento que tiene, las cualidades, esto es fútbol, hay que tener paciencia, en el momento menos pensado va a reventar. En River hay que estar con templanza, con paciencia, no es fácil, es joven, ha mejorado mucho desde que me fui".

Juan Fernando Quintero se perdió los pasados juegos de la Selección Colombia ante Perú y Chile por una molestia; sin embargo, podría estar disponible para los partidos en marzo ante Bolivia, en Barranquilla, y Venezuela, como visitantes.