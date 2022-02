César Corredor acusa al “Hombre caimán” de hacer el ridículo

Para los que me siguen insistiendo y fregando la vida con el tema aquí está una parte de una entrevista que hizo el año pasado Álvaro Lemmon a Tropicana....en su propia voz.....y ya no me frieguen más con eso y uds saquen sus conclusiones 👍🙏😘 https://t.co/z3LJ8aG1AE