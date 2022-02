Elche y un fichaje que piensa en Mojica: "Espero que complementemos bien"

El lateral uruguayo Lucas Olaza, nuevo jugador del Elche, aseguró que espera complementarse bien con el colombiano Johan Mojica, con quien peleará por un puesto en la banda izquierda de su nuevo equipo.

Olaza llega al Elche, procedente del Valladolid, de la Segunda División, como uno de los principales refuerzos de invierno del club que preside el argentino Christian Bragarnik. El lateral justificó este martes, en su presentación, el retraso en su incorporación, que se produjo en el último día del mercado, "por factores externos que influyen en la negociación" y elogió a Mojica.

"Es un gran jugador, con nombre. Tenemos cualidades diferentes y espero poder complementarme bien. Vengo a aportar y a darlo todo desde el lugar que me toque. Esa es mi mentalidad", dijo el defensor, quien admitió que la posibilidad de destacar y jugar con la selección de Uruguay es algo que también le "motiva" en esta nueva etapa.

Olaza destacó la buena dinámica del equipo ilicitano y confío en poder aportar su juego para que siga creciendo.

"Me gustó mucho el Elche en los últimos partidos. Con buen juego y agresividad. Mantiene del pasado año a la mayoría de los jugadores, a los que me he enfrentado y que ya tienen su nombre en Primera", comentó el uruguayo, quien dijo estar "contento y con ganas de disfrutar" tras su fichaje.

El lateral que llega cedido del Valladolid con opción de compra, explicó que eligió la oferta del Elche "por el interés" que mostraron.

Olaza justificó su suplencia en el Valladolid durante la presente temporada al señalar que el fútbol "es dinámico" y explicó que no tener tanta continuidad ha provocado que se replantee "cosas en las que uno tiene que mejorar".

"Llevo tiempo jugando en Primera, tres años seguidos. Uno siempre tiene buena mentalidad. En todos los lados siempre estuve comprometido y di el 100% y aquí será igual", explicó el jugador charrúa, quien en enero de 2019 recaló en el fútbol español para jugar en el Celta, antes de ser traspasado al Valladolid.

El nuevo jugador del Elche, por último, destacó la importancia del próximo partido, ante el Deportivo Alavés, rival directo por la permanencia. "Es un partido muy importante para los dos", sentenció.