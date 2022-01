Miembros de Coalición de la Esperanza reaccionaron a renuncia de Ingrid Betancourt

El también candidato presidencial Carlos Amaya y el candidato al senado y cabeza de lista Humberto de la Calle son los únicos miembros de la Coalición de la Esperanza que se pronunciaron a través de sus redes sociales sobre la salida de Ingrid Betancourt de la coalición. Amaya por su parte, aseguró que entiende la idea mientras que de la Calle, le pidió a Betancourt que lo reconsidere.

“Lamentamos pero entendemos tu decisión, eres una mujer muy valiosa para Colombia. Continuamos el camino en Coalición de la Esperanza, proyecto de unidad en el que creemos y hemos construido con mucho esfuerzo”, aseguró Amaya quien añadió que en pocos días se conocerá lo que sucederá en su camino por la presidencia.

Humberto de la Calle, quien se pronunció en su twitter expresó su descontento con la decisión y aseguró que no puede estar de acuerdo con sus separación porque el problema no es de ellos y no pueden volver a dividirse para que los colombianos queden “presos de extremismos”. De la Calle también añadió que su renuncia lo obliga legalmente a faltar con su promesa de apoyar a cualquiera que gane dentro de la Coalición.

“Esa promesa incluyó mi retiro de la contienda presidencial. Espero recapacites. Espero reconsideres tu decisión. Espero no verme en el imperativo legal de escoger entre mi promesa primaria de apoyar a toda la Coalición u la sobreviniente consecuencia de tu decisión”, le señaló De la Calle a Ingrid Betancourt.

Aunque De la Calle además hizo un llamado para que los demás candidatos de la Coalición de la Esperanza hagan un esfuerzo por llegar a la contienda presidencial unidos, hasta el momento no se conocen más declaraciones de estos.