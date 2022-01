En Centro Esperanza no podemos hablar de unión dividiéndonos: Gaviria

Luego de la discusión que protagonizó con Íngrid Betancourt, quién cuestionó los apoyos que ha recibido su campaña, Alejandro Gaviria envió un mensaje en el que insiste en que su propósito es “unir al país alrededor de un propósito común”.



Gaviria fue más allá y aseguró que “quien divide y excluye ahora, durante la elección, no podrá unir al país entorno a las reformas que necesitamos los colombianos”.



El exrector de la Universidad de los Andes y hoy precandidato presidencial hizo un llamado a la unidad. Manifestó que no es clientelista, en rechazo a lo que llamó acusaciones.



“Rechazo todas las acusaciones, no soy politiquero ni clientelista. Lo he demostrado una y otra vez, con el ejemplo, con hechos en mi vida, como educador primero, como funcionario y como economista”, indicó Gaviria.

Gaviria agregó que “en la Coalición Centro Esperanza no podemos hablar de unión, dividiéndonos. Es el momento para hacer la diferencia y construir, conjuntamente, un país sin miedo, reconciliado, un país más justo, más decente y más digno”.



No se descarta en las próximas horas una nueva reunión de los integrantes de la coalición Centro Esperanza para intentar resolver las diferencias que han surgido en las últimas horas en ese sector.