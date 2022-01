¡Netflix llega recargado en febrero! Los estrenos que no debe perderse /

La plataforma de streaming compartió a través de su perfil de Twitter los lanzamientos que saldrán durante todo el mes de febrero.

Le puede interesar:

Esta es la lista completa:

1 de febrero: Educar a un superhéroe (2 temporada)

2 de febrero: El timador de Tinder

3 de febrero: Murderville

4 de febrero: A través de mi ventana y Dulces magnolias (2 temporada)

11 de febrero: ¿Quién es Ana?; Tall Girl 2; Toy boy (temporada 2); Love is blind (segunda temporada) y Bigbug

17 de febrero: Keeping up with the Kardashians (9 y 10 temporada) y El joven Wallander: Killer´s shadow

18 de febrero: ¡La serie de Cuphead!

25 de febrero: Vikingos: Valhalla; Tyler Perry´s a madea homecoming y Merlí. Sapere Aude