Los términos y condiciones suelen ser demasiado largos y uno no los lee.

¿También te ha pasado a ti?

Si progresa el proyecto de ley "Muy largo, no lo leí" TLDR (Too Long; Didn't Read) es probable que las apps y los servicios por internet tuvieran una especie de etiqueta de advertencias para los vagos como tú y yo que no leemos completos los contratos de "Términos y Condiciones" y vamos dando clic a "Sí acepto" sin fijarnos bien qué fue lo que aceptamos.

