Blue Monday: ¿El tercer lunes de enero es el día más triste del año?

En mundo sigue recuperándose por cuenta del impacto de la pandemia del COVID-19 y a esto se suma que el 17 de enero se volvió viral en redes sociales por el 'Blue Monday', considerado por muchos como el "día más triste del año."

De acuerdo con el psicólogo Cliff Arnal existen varias razones para pensar lo anterior. Una de estas es el clima, sumado a su cercanía al día de Año Nuevo y lo pesado de enero luego de las fiestas decembrinas, que incluso podría llevar a la gente a desistir de sus propósitos iniciales.

Por otra parte, en el Blue Monday se plantea la siguiente fórmula (W+ (D-d)] x TQ/M x NA"W) para explicar su importancia, pero cabe aclarar que esto no tiene base científica:

Weather > Con referencia al clima que hace especialmente en esta época del año en el hemisferio norte

> D (debt) > Deudas contraídas en Navidad

> d (monthly salary) > Hace referencia al sueldo que de momento no se ha cobrado en el mes).

> T (Time since Christmas) > tiempo desde las fiestas navideñas

> Q (time since failure of attempt to give something up) > Tiempo desde que se falla en algo que se propuso

> M (low motivational level) > Escasa motivación

>NA (need to take action) > Necesidad de actuar

El 'Blue Monday' se celebró por primera vez en 2005, pero no como un día negativo sino para vender más tiquetes aéreos a diferentes destinos. De igual manera, esta fecha ha sido usada por muchos comercios en el mundo para sacar su stock navideño a un mejor precio y convertir la aparente "fecha negativa" en algo más alegre para todos.