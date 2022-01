Cómic Plus:La nueva colección en la Biblioteca digital de Bogotá, BiblioRed

BibloRed es la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Espacios de Lectura no Convencionales de Bogotá. Se pueden encontrar recursos tanto en físico como de manera virtual. En este caso, desde el mes de diciembre se encuentra disponible la colección Comic Plus de manera digital y totalmente gratis.

Cuenta con 19.181 Cómics disponibles, de diferentes géneros como terror, no ficción, romance, aventura, entre otros. Varios de los títulos destacados son “Avatar, The Last Airbender : The Promise”, “Star Wars: Lost Stars”, “Minecraft Volume 1” y de grandes superhéroes como Batman y Superman, entre otros. Cabe aclarar que la mayoría de estos se encuentran en inglés, pero también hay contenidos disponibles en español y francés.

Lea también: Bibliotecas itinerantes: los nuevos espacios de lectura en Bogotá

Para acceder a esta colección se debe ingresar a la página de la BiblioRed, iniciar sesión, crear una cuenta en la página de Cómics Plus para acceder al instante y de manera gratuita a estos contenidos.