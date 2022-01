¿Epa Colombia apoyará algún político? Esto dijo y le recordaron a Uribe

Epa Colombia habló en su cuenta de Instagram y dejó clara su postura sobre las elecciones de 2022, en las que mencionó que no apoyará a políticos y que "ya pagó los favores".

Ante esto, cientos de usuarios le recordaron el video de hace algunos meses en el que salió junto a Alvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano.

"Amiga vamos a hablar, no sabes cuántos políticos me han ofrecido dinero, no sabes qué es lo que han querido hacer conmigo, pero yo no me he prestado para esa payasada", empezó diciendo.

Y agregó: "Te voy a decir algo, quien me sacó adelante fuiste tú, quien me compra eres tú, no ellos. Yo no le debo nada a nadie, ya pagué los favores que me habían hecho, yo no voy a apoyar ninguna campaña, ningún político, ningún partido porque vale más mi amistad que yo ponerme a recibir dinero y no tenerte a ti".