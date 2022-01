'Bolillo' Gómez: "El partido con Colombia es serio, no es amistoso"

Hernán Darío Gómez, técnico colombiano de la selección de Honduras, se refirió al partido amistoso que tendrá contra Colombia el próximo domingo en Estados Unidos. 'Bolillo' calificó el juego como un partido "serio".

"Vamos trabajando para el partido con Colombia, porque es serio, porque la gente dice 'partido amistoso', no, no hay, no hay partido amistoso, la selección todos los partidos son serios", comentó el antioqueño desde el entrenamiento 'Catracho'.

Gómez fue sincero al comentar que el juego no le aportará nada colectivamente; sin embargo, agregó que quiere ver la reacción individual de algunos de sus convocados. "Colectivamente, nada, pero individualmente si quiero ver cómo reaccionan los muchachos que traje".

Finalmente, el estratega hizo una crítica a las canchas del país. "Honduras juega mejor afuera y juega mejor afuera porque hay mejores canchas, las canchas de Honduras son malas".

Honduras es último del octagonal final de la Concacaf camino a Qatar 2022 con 3 puntos, a 11 de zona de repechaje.