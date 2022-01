(FOTOS) La mujer que dice que Instagram bloquea por ser "demasiado perfecta"

Una modelo de Eslovakia y que se encuentra radicada en Austria (Centro de Europa), Veronika Rajet, afirma que le han cerrado varias veces su cuenta en Instagram por cuenta de su apariencia.

La mujer afirmó, a un portal llamado Lad Bible, que -al parecer- se trataba de una confusión, ya que entre usuarios y mismo personal en Instagram encargados de la seguridad de la red social afirmaban que por las facciones y anatomía de la modelo se trataría de una imagen hecha a través de editores de foto o que las instantáneas y videos posteados tenían demasiado filtros.

“Me llaman extraterrestre, la gente ni siquiera cree que yo existo”, afirmó la mujer que ya tiene más de un millón de seguidores y más de 200 publicaciones en Instagram.

La mujer también ha dicho en su cuenta de Instagram que cualquier otra cuenta con su nombre se trata de un caso de suplantación: "Any other account other than @veronikarajek claiming to be me , is fake", dice en la descripción de su perfil de la red social.

Veronika no es solo una modelo de las marcas Dolce and Gabbana, Blumarine, Vera Wang, Hide & Jack, Moschino and Philip Plain con su 5 '11 pies de altura (180 centímetros de estatura) también participó en Miss Slovakia 2016 y Miss Summer 2015. Además, incursiona en la plataforma OnlyFans.