¿Por qué no asistía a los partidos de la NBA? La confesión de Echenique

El gigante costeño se convirtió en el primer basquetbolista colombiano en jugar en la NBA. Jaime Echenique nació en Barranquilla el 27 de abril de 1997, se formó en Trinity Valley y se graduó de la Universidad de Wichita State en Kansas en sociología y psicología.

Por el tema de la pandemia la NBA le permitió a los equipos realizar contratos cortos ante la falta de jugadores, pues varios se contagiaron. Fue así que de manera sorpresiva los Washington Wizards firmaron al colombiano por 10 días y de inmediato lo pusieron a debutar ante Cleveland Cavaliers el pasado 30 de diciembre.

"Yo jamás como fan había asistido a un juego de la NBA. Tengo mucho ego por mí y la primera vez que fui a un partido yo estaba haciendo parte de él que fue contra los Houston Rockets en pretemporada", dijo el barranquillero que mide 2,11 metros.

Echenique contó la anécdota en rueda de prensa al final de su primer partido. "Después de eso nosotros tenemos tickets gratis para los juegos y mi ego no me dejaba ir al coliseo, los apoyaba viendo los partidos desde casa, pero dije: 'yo no voy a ir a un partido, sino hago parte de él'", agregó el atlanticense.

Para el deportista la meta es mucho más alta: "yo creo que gracias a Dios las cosas se dieron. Mi rol está claro, mis cualidades están claras: rebotear, correr la cancha, defender el aro. Son cosas primordiales para mí que me van a dar los minutos necesarios".